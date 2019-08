A Zlin la coppia ungherese della Peugeot scopre l’ERC3

Attila Nagy, navigatore di Miklós Csomós, ha rivelato che al Barum Czech Rally Zlín si sono fatti una prima idea di quello che li aspetterà al Rally Hungary di novembre.

La coppia ungherese ha fatto la sua seconda apparizione in FIA ERC3 chiudendo all'ottavo posto dopo problemi ai pedali di freno e acceleratore.



“La Tappa 2 è andata meglio perché abbiamo potuto mantenere il nostro passo imparando tante cose e abbiamo visto che qui tutti spingono fortissimo, ma siamo comunque felici di quello che abbiamo fatto e di aver terminato l'evento", ha detto il co-pilota.



Csomós e Nagy sono al comando della Peugeot 208 Cup in Ungheria, con il rally di casa loro previto per l'8-10 novembre.

