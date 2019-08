A Zlin si celebrano i Campioni ERC Junior Mares e Llarena

Filip Mareš ed Efrén Llarena hanno conquistato il titolo in FIA ERC1 Junior e FIA ERC3 Junior al Barum Czech Rally Zlín*.

Jan Kopecký e Pavel Dresler (ŠKODA Motorsport) si sono aggiudicato per la quinta volta consecutivo il successo assoluto (l'ottavo totale in carriera per il ceco), mentre Mareš e Llarena si portano a casa un premio importante per la loro carriera.



Il pilota dell'ACCR Czech Rally Team, riceverà 100.000€ dal promoter Eurosport Events per correre con il suo co-pilota Jan Hloušek i rally di Cipro e Ungheria, mentre quello della Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) avrà l'occasione di partecipare a due eventi del FIA ERC1 Junior Championship 2020 con una R5.



Da sottolineare che entrambi sono concorrenti sostenuti dalle rispettive federazioni, a conferma dell'ottimo lavoro intrapreso da Eurosport Events con essere per portare piloti da livello nazionale a quello internazionale.



“Siamo Campioni dell'ERC1 Junior e faremo gli altri due eventi della stagione, una cosa fantastica perché senza questo probabilmente la mia stagione sarebbe finita qui - ha detto Mareš - Con Chris abbiamo fatto una grande battaglia e sono felicissimo del risultato. La federazione ceca ha puntato molto su di noi per anni e ora siamo qui, ringrazio anche la Kresta Racing per la macchina fantastica che ci ha dato".



Ken Torn inizialmente era stato eletto Campione in ERC3 Junior, ma il tempo rivisto dato al vincitore Jean-Baptiste Franceschi lo ha retrocesso quarto e garantito il primo posto e il titolo a Llarena per un solo punto.



“Siamo sempre andati al limite prendendoci dei rischi, come tutti gli altri poi - ha dichiarato lo spagnolo - Sapevamo che ce la potevamo fare e abbiamo lavorato duramente per due anni con il sostegno della federazione. Siamo stati veloci in tutti i rally e il mio team ha fatto un grandissimo lavoro. Io e Sara Fernández ci siamo dati molto da fare, non solo sulle note, ma anche per diventare più professionali. Siamo migliorati tantissimo in questa stagione".



In attesa della conferma da parte della FIA dell'assegnazione dei due titoli, resta la delusione per Chris Ingram di non aver vinto in ERC1 Junior per soli 0"3, seppur il pilota della Toksport WRT sia balzato al comando della classifica assoluta del FIA European Rally Championship con un punto di vantaggio su Alexey Lukyanuk, che ha prso i punti bonus della Tappa 2 dopo il ritiro dalla 1 per una foratura.



Con il secondo posto, Mareš ottiene il miglior piazzamento in carriera nell'ERC dietro a Kopecký e davanti ad Ingram, con Tomáš Kostka e Marijan Griebel in Top5 seguiti dal debuttante su R5 Simon Wagner.



Andrea Nucita ha trionfato in ERC2/Abarth Rally Cup, dove terzo si è piazzato Dariusz Poloński, mentre Juan Carlos Alonso è secondo in ERC2.



Łukasz Habaj si è dovuto arrendere ai troppi danni della sua Fabia R5, sulla quale si è rotta la cellula di sicurezza impattando contro un albero sabato. Il polacco non prende punti e ora è terzo a -10 dal leader.



*Soggetto a conferma FIA

