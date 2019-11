Andrea Nucita sarà al via della Tappa 2 del Rally Hungary per dare la caccia al titolo dell'Abarth Rally Cup in questo ultimo round del FIA European Rally Championship.

Il siciliano deve difendere la sua leadership in classifica dagli assalti di Dariusz Poloński, che vuole sfilargli di mano i 30.000€ di premio.



Il pilota della Loran SRL ha però dovuto parcheggiare la sua Abarth 124 Rally subito in uscita dal parco assistenza di Nyíregyháza per un problema tecnico, ma le riparazioni alla candela difettosa lo rimetteranno in strada domani.

The post Abarth: Nucita pronto a ripartire domenica appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.