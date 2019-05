Abarth Rally Cup, Poloński: “Le cose possono solo andare meglio”

Dariusz Poloński pensa già alle prossime gare del FIA European Rally Championship dopo il debutto in Abarth Rally Cup al Rally Islas Canarias.

Il polacco si è dovuto ritirare dopo la Tappa 1 per la rottura di una sospensione, ma è riuscito a rientrare per fare esperienza con la sua nuova Abarth 124.



“Siamo molto felici dei tanti km messi assieme - ha dichiarato Poloński - Abbiamo fatto progressi nel secondo loop e capito meglio l'auto. Il prossimo round sarà su terra, che ho sentito essere il fondo migliore per questa macchina. Qui le PS erano molto scivolose e infatti abbiamo sbattuto rompendo l'anteriore sinistra, dunque potrà solo andare meglio la prossima volta!"

