Abarth Rally Cup: trofeo e €30.000 in palio per i duellanti Nucita e Polonski

L'Abarth Rally Cup verrà assegnata all'ultimo round del FIA European Rally Championship, il Rally Hungary, dove Andrea Nucita e Dariusz Poloński si contenderanno il trofeo e i €30.000 in palio per il vincitore.

Nucita ha portato al successo la sua Abarth 124 Rally tre volte quest'anno, mentre Poloński si è imposto solo una volta, ma le strade ungheresi saranno sconosciute per entrambi, per cui si parte alla pari.



Il siciliano aveva debuttato con la vettura dello scorpione nel 2017 al Rally di Roma Capitale, dunque c'è la possibilità per lui di sfruttare una maggiore esperienza con il mezzo, ma anche gli 8 punti di margine che ha sul polacco.



“Vincere il titolo significherebbe raggiungere il traguardo che ci eravamo imposti ad inizio anno, in un campionato di livello come l'ERC - ha detto il portacolori della Loran Srl - Credo che le nostre chance siano buone e dobbiamo presentarci al via al massimo della concentrazione, senza fare errori. E' una bella sfida".



Poloński è invece famoso per le sue gesta con le R2 e le R5, ma questa stagione lo ha visto passare al volante dell'Abarth con la Rallytechnology, in un ritorno al passato dato che esordì nel 1990 con una Fiat.



"Siamo ancora in corsa matematicamente - ha detto il 43enne - Siamo qui per imparare ancora con questa macchina in un rally completamente nuovo e confronteremo i tempi con quelli di Andrea, che è il pilota di riferimento. Non penso a vincere il titolo, ma a fare un buon rally, poi se dovessi farcela sarebbe una bella sorpresa".



Oltre al successo in Abarth Rally Cup, Nucita e Poloński possono anche classificarsi secondi in ERC2 alle spalle del già Campione Juan Carlos Alonso, dato che i concorrenti di questa categoria sono inclusi fra le vetture produzione. Qui occhio a Mátyás Nagy, al via con la propria Mitsubishi Lancer dopo che un problema riscontrato nelle verifiche del Barum Czech Rally Zlín gli aveva fatto saltare la gara ceca.

