Adielsson: “Ho corso un rischio a 160km/h e mi sono divertito da matti!”

Mattias Adielsson ha salvato la sua Citroën a 160km/h al Rally Liepāja riuscendo a raggiungere la Top10 assoluta e il sesto posto in ERC1 Junior.

Il pilota dello Sweden National voleva ottenere un buon risultato, ma la posizione di partenza non ha aiutato molto lo svedese e il suo co-pilota Andreas Johansson.



“Speravo di finire più avanti, ma abbiamo sofferto per via della posizione di partenza e quindi le cose sono cambiate - spiega Adielsson - Ho imparato molto, ma ci servono altri km per comprendere meglio la macchina, anche se nella Tappa 2 ero molto contento della mia guida. Con Andreas abbiamo fatto il possibile per spingere al massimo, nell'ultima curva della PS5 ho rischiato parecchio finendo largo a 160km/h, ma ho cambiato marcia e sono rimasto in strada. Mi sono divertito".

