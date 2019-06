Adielsson: “Ho spinto tanto ed è stata la mia miglior qualifica”

Mattias Adielsson ha ottenuto il suo miglior risultato in una Qualifying Stage del FIA European Rally Championship chiudendo quinto quella del PZM 76th Rally Poland.

Il pilota dello Sweden National Team, che corre anche per la vittoria in ERC1 Junior Championship con la Citroën C3 R5 della Saintéloc Racing, avrà così la possibilità di decidrre fra i Top5 in che posizione partire per la Tappa 1.



“Come avevo promesso, ho spinto al massimo perché volevo piazzarmi bene e perché nelle libere avevo ottime sensazioni - ha detto lo svedese - E' un bell'inizio, sono contentissimo perché sono solo alla terza gara nell'ERC".



Adielsson ha chiuso a 0"638 dal vincitore della prova Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) e a soli 0"1 dal Miko Marczyk (Škoda Polska Motorsport).

