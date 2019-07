Adielsson: “Mi serviva proprio il primo podio”

Mattias Adielsson ha conquistato il primo podio in FIA ERC1 Junior Championship dopo un inizio di stagione difficile.

Il pilota dello Sweden National Team al PZM 76th Rally Poland è partito benissimo e si è poi classificato secondo con la Citroën C3 R5 della Saintéloc alle spalle di Filip Mareš.



“E' fantastico arrivare secondi al terzo rally dell'ERC1 Junior. In qualifica abbiamo dimostrato di essere veloci ed era quello che ci serviva, poi abbiamo spinto al massimo sempre rischiando anche qualcosa. Ho dato il massimo per salire sul podio, ma qui se c'è qualcuno che dice che non ha rischiato, è un bugiardo! Ovviamente dobbiamo imparare moltissimo da questa esperienza, stiamo migliorando sempre di più. Abbiamo fatto così in Lettonia dove le PS erano impegnative, come qui. Bisogna credere molto nelle note, noi ci siamo riusciti e sono contentissimo".

