Adielsson pronto a sfruttare Lukyanuk e tutta l’esperienza

Mattias Adielsson cercherà di sfruttare la sua esperienza e quella di Alexey Lukyanuk per essere protagonista in FIA ERC1 Junior Championship in Lettonia.

Il pilota del Sweden National Team al Rally Liepāja torverà percorsi simili a quelli del suo paese da affrontare con la Citroën C3 R5 e il co-pilota Andreas Johansson.



“E' fantastico poter tornare a correre dopo aver fatto le ricognizioni alle Canarie. Non è stato come il rally vero, ma per il Liepaja ora sono pronto. Mi sono allenato molto al simulatore e il test che faremo servirà a riprendere confidenza tornando in macchina. Daremo il massimo perché è come correre in casa, anche se le strade saranno un pelo più veloci e larghe, ma simili alla Svezia".



"Ho corso qui nel 2015 quando c'era la neve, per cui sarà differente, però ho visto i percorsi e non vedo l'ora di rimettermi all'opera assieme al mio compagno di squadra Alexey Lukyanuk. Lui sarà molto veloce e spero mi dia una mano, l'obiettivo è essere fra i miglioi dell'ERC1 Junior e questi rally a Liepaja e Polonia saranno molto importanti per noi. Sappiamo che team e auto sono buoni, io e Andreas ci siamo preparati bene e c'è tutto per fare bene. Ci siamo allenati parecchio e non vedo l'ora di cominciare".

