Mattias Adielsson prosegue la sua avventura nel FIA European Rally Championship con il Rally Islas Canarias della prossima settimana, sperando però di arrivare in fretta alle gare di Lettonia e Polonia.

Il pilota di Saintéloc Racing/Sweden National Team in realtà non prenderà parte all'evento, al quale però sarà presente per fare le ricognizioni e vedere come andrà.



Adielsson si preparerà per Rally Liepāja (24-26 maggio) e Rally Poland (28-30 giugno) dove punta a mostrare il suo potenziale su un fondo che conosce bene.



“Una delle tante possibilità che l'ERC offre sono gli scarti - ha commentato lo svedese - Siccome il mio è un impegno a lungo termine, voglio cercare di imparare il più possibile e progredire con calma. Non conosco il Rally Islas Canarias e non ho mai guidato la Citroën C3 R5 su asfalto, per cui mi recherò a Gran Canaria solo per fare le ricognizioni e vedere la gara".



“Ne ho parlato con Vincent Ducher di Saintéloc e siamo stati d'accordo che fosse meglio prepararsi per i prossimi rally e allenarsi con calma in vista di quelli estivi su asfalto".



“Il Rally Islas Canarias sembra bello e non vedo l'ora di scriverne le note con Andreas Johansson. Il mio compagno di squadra Alexey Lukyanuk lo ha vinto tre volte, parleremo del set-up della macchina e della strategia da adottare. E' una grande occasione correre come pilota della Federazione Svedese".



Adielsson aveva chiuso l'Azores Rallye al 4° posto in ERC1 Junior.

The post Adielsson punta a nuovi successi nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.