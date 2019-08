Adielsson sfida Arai per il podio dell’ERC1 Junior

Mattias Adielsson al Barum Czech Rally Zlín: vuole battere Hiroki Arai per il podio in Classe FIA ERC1 Junior Championship.

Il pilota dello Sweden National Team corre per la prima volta con la Ford Fiesta R5 della Orsák Rally Sport e in classifica ha 15 punti di ritardo dal giapponese del Team STARD), preceduti da Alexandros Tsouloftas, che però non è in azione in Repubblica Ceca e quindi può essere superato da entrambi.



“Abbiamo una missione, ovvero finire sul podio superando Arai e per questo lotterò fino alla fine - ha detto Adielsson, 19° nella Qualifying Stage di stamattina (con Arai 21°) e buoni miglioramenti - Dobbiamo vedere nel complesso, il margine da Kopecký è di 5"7, per cui non tantissimo da uno che è molto veloce. Nelle FP1 perdevamo 2"5 a km, ora siamo ad 1"3 e penso che dopo tre passaggi sia buono. Mi trovo benissimo con la macchina, ora sta a me e al mio co-pilota Andreas Johansson fare bene il nostro lavoro".

