Adielsson vince, Breen e Magalhaes sul podio

Craig Breen e Bruno Magalhães, che nel 2020 correranno nel FIA European Rally Championship, hanno centrato il podio nel weekend.

Breen ha chiuso terzo al SM-Itäralli in Finlandia con la Hyundai i20 R5, stessa vettura utilizzata da Magalhães per ottenere il secondo posto al Rallye Serras de Fafe a Felgueiras, dove Ricardo Teodósio si è piazzato terzo.



Anche Mattias Adielsson, protagonista dell'ERC1 Junior Championship nel 2019, si è messo in luce vincendo il Rally Vännäs - secondo round del campionato svedese - con la ŠKODA Fabia R5.



L'ERC inizierà con l'Azores Rally del 26-28 marzo.

