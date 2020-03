Adrienn Vogel ha scelto la Giornata Internazionale della Donna per annunciare il suo impegno nel FIA European Rally Championship per la stagione 2020.

Affiancata da Ivett Notheisz, l'ungherese aveva debuttato nella serie in occasione del Rally Hungary dello scorso novembre, e quest'anno sarà al via di quattro gare: 77th Rally Poland, Rally di Roma Capitale, Barum Czech Rally Zlín e il suo evento di casa.



Tanti km in programma

Per la magiara si tratta della prima esperienza internazionale di un certo livello, dunque la priorità è fare esperienza.



"Vorrei mettere assieme il più alto numero di km possibile nelle nazioni che ho scelto - spiega - Fare esperienza su terra e migliorare sono i miei obiettivi".



Una selezione accurata

“Ho scelto anche le gare in base all'importanza data dal mio sponsor. Tutti quesi rally sono tecnici e impegnativi, il Rally Poland è il più veloce e duro su terra del calendario, quello di Roma Capitale è complicato per il caldo e la lunghezza delle PS. Al Barum Rally i percorsi sono stretti e tortuosi, con meteo variabile, mentre il Rally Hungary ha una situazione meteorologica che può essere tosta, come abbiamo visto nel 2019".



Occasione perfetta

La Vogel aveva chiuso ottava fra le 2WD al Rally Hungary dell'anno scorso, per cui l'impegno in ERC3 di questa stagione è stato preso per migliorare e crescere".



Gli sponsor

Platinum Oil, Orlen Team, Bau92, Inoxvilág, H1System, Pilis Autóüveg, Beflex, Pirelli, Q-service e Mercarius sono i marchi che appariranno sulla Ford Fiesta R2T gestita da Orsák Rallysport e Roger Racing Team.

The post Adrienn Vogel nuova iscritta all’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.