Aggiornamento su Zelindo Melegari e Corrado Bonato

Zelindo Melegari e Corrado Bonato sono stati ricoverati in ospedale dopo il tremendo botto avvenuto nella PS4 del Barum Czech Rally Zlín.

I due erano in azione in Repubblica Ceca per dare l'assalto al successo in Classe FIA ERC2 ed Abarth Rally Cup, quando nella prova "Halenkovice" (13,66km) sono usciti di strada con la loro Abarth 124 Rally distruggendola e causando la cancellazione della tratta, con trasferimento di tutti gli equipaggi a quella successiva.



Sia Melegari che Bonato hanno riportato fratture alle costole, ma sono coscienti e di buon umore, seppur l'equipe medica che li segue abbia deciso di tenerli in terapia intensiva e sotto controllo fino a nuovi sviluppi e miglioramenti.



I portacolori del team Loran SRL hanno comunque voluto far sapere che ringraziano i commissari di percorso, i soccorritori e lo staff medico che li sta assistendo, oltre a tutti coloro che stanno mandando loro messaggi di supporto.

