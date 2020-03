Il promoter del FIA European Rally Championship, Eurosport Events, e quello dell'Azores Rallye, Grupo Desportivo Comercial, stanno dialogando riguardo il problema del virus COVID-19.

In parallelo, sono vive anche le comunicazioni tra gli organizzatori dell'evento e le autorità del governo portoghese.



Nonostante gli sviluppi avuti in data 9 marzo, non ci sono rischi su un possibile rinvio della gara, e nemmeno una necessità di quarantena per chiunque arrivi in Portogallo o sulle isole Azzorre. Detto ciò, la gara si svolgerà il weekend del 26-28 marzo.



Nel caso in cui fosse necessario, il rally verrà posticipato e trovata una nuova data per il suo svolgimento.



Il governo delle Azzorre ha comunque pronte tutte le misure cautelative nel caso in cui qualcuno arrivi a São Miguel presentando i sintomi del Coronavirus.



Tutti gli aggiornamenti verranno dati se necessario, per ora non c'è motivo di aggiungere alcun commento.

The post Aggiornamento sull’Azores Rallye appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.