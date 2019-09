Al-Attiyah allunga, che lotta a centro gruppo

Nasser Al-Attiyah resta al comando del Cyprus Rally con un solido vantaggio su tutti, mentre gli altri piloti del FIA European Rally Championship si stanno dando battaglia fra loro.

Il qatariota ha vinto anche le prime tre PS di oggi, portando a 50"9 il vantaggio su Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) e garantendosi un pomeriggio "di prudenza e gestione" con la sua Volkswagen Polo GTI R5.



Il russo si è sempre piazzato secondo nei crono e questo lo ha allontanato da Simos Galatariotis (Petrolina Racing Team), sempre terzo.



Nel frattempo, il leader dell'ERC Chris Ingram (Toksport WRT) e Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) sono in bagarre per la quarta piazza. L'inglese ha preceduto il polacco di 6"4 nella "Kapouras", poi è arrivata la risposta del rivale nella "Kourdali" guadagnando 9"4 su di lui, ma nella "Asinou" il pilota della SRT si è girato e ora il ritardo dal Ingram è salito a 36"1.



Mikko Hirvonen (MM-Motorsport) mantiene il sesto posto con 38"7 da recuperare ad Habaj, seppur l'essere stato qui in precedenza non lo stia avvantaggiando più di tanto.



Il finlandese sta conducendo una gara in solitaria, dato che la bagarre per il settimo posto è tutta da decidere. Abdulaziz Al-Kuwari era ottavo, ma partire terzo oggi lo sta penalizzando e il qatariota è scivolato decimo.



Norbert Herczig (MOL Racing Team) e Niki Mayr-Melnhof hanno guadagnato una posizione, poi l'ungherese ha rotto la trasmissione restando con solo due ruote motrici dopo un salto e ora è 11°.



Meglio Mayr-Melnhof, che è risalito settimo dopo aver risolto una serie di problemi della Tappa 1. L'austriaco è passato davanti ad Albert von Thurn und Taxis (Baumschlager Rallye & Racing), con Emilio Fernàndez (Toksport WRT) - oggi apripista - nono.



Bella sfida tutta tra ŠKODA Fabia R5 combattuta da Paulo Nobre (Palmeirinha Rally) e Tibor Érdi Jr. (Érdi Team Kft.) per il dodicesimo posto, anche se l'ungherese si è dovuto calmare per un problema di temperature alte dell'acqua.



Peggio è adata a Rakan Al-Rashed: rientrato oggi dopo aver sistemato l'acceleratore, anche lui ha sbattuto nella mattinata.



Petros Panteli (Q8 Oils Rally Team) è ad un passo dalla vittoria in ERC2, mentre Efrén Llarena (Peugeot Rally Academy) ha allungato in ERC3.

The post Al-Attiyah allunga, che lotta a centro gruppo appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.