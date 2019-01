Al-Attiyah in scena alla Dakar

Nasser Al-Attiyah, protagonista del FIA European Rally Championship, sarà in azione alla Dakar dal 6 al 17 gennaio.

Il vincitore del Cyprus Rally 2017 è uno dei favoriti per l'evento che si tiene in Perù su strade di 3000km totali.



Presente anche Yazeed Al-Rajhi, che si aggiudicò il round di Cipro nel 2014, così come Harry Hunt – che fece due gare nel 2012 – ed Erik Wevers, capo della Wevers Sport. La leggenda Carlos Sainz, con 7 vittorie nell'ERC ad inizio carriera, dovrà difendere il successo del 2018.

