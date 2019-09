Al-Attiyah subito al comando del Cyprus Rally

Nasser Al-Attiyah si è preso subito il comando del Cyprus Rally vincendo le prime tre PS di questo penultimo round del FIA European Rally Championship.

Il Campione Middle East già dopo la PS2 "Lefkara" (23,23km) aveva un margine di sicurezza su Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team), che ora insegue a 26".



“Stiamo spingendo come matti, le gomme posteriori noterete che sono andate - ha detto Al-Attiyah - Sto facendo di tutto per andare bene, ma non è semplice. Nella PS2 dovevo allungare, erano 23km e alla fine ci sono riuscito, sono contento".



Lukyanuk sta invece gestendo la situazione perché il suo obiettivo primario è precedere Chris Ingram (Toksport WRT) e Łukasz Habaj, attualmente quarto e quinto dietro a Simos Galatariotis (Petrolina Racing Team). Quest'ultimo è stato un metronomo, anche se nella PS3 "Analiontas" Ingram si è rifatto sotto a 16", con l'inglese che sta correndo prudentemente avendo alle spalle Habaj per 7"8.



Mikko Hirvonen (MM-Motorsport) aveva cominciato piazzandosi quarto, poi nella "Lefkara" ha perso terreno e ora è a 10"3 da Habaj.



Tibor Érdi Jr. (Érdi Team Kft.) è l'ultimo a scendere in strada dei piloti ERC1 dopo i problemi della Qualifying Stage, ma questo ha favorito l'ungherese che attualmente è settimo ad 8"5 da Hirvonen.



In Top10 ci sono anche Albert von Thurn und Taxis (Baumschlager Rallye & Racing), Abdulaziz Al-Kuwari e Niki Mayr-Melnhof, il quale nella PS2 ha visto accendersi ogni spia sulla sua Fiesta.



Norbert Herczig (MOL Racing Team) è partito con 2' di penalità perché il suo co-pilota ha modificato senza preavviso la posizione della telecamera nell'abitacolo. Il duo ora è risalito 12°, ma senza l'infrazione sarabbe quarto.



Problemi all'acceleratore per Rakan Al-Rashed, che pare non ritornare in posizione, dunque il pilota gli ha avvolto un elastico perché venga su. Per lui ci sono comunque già 8' di ritardo essendosi fermato per sistemare la cosa.



Andreas Psaltis (Psaltis Auto Parts) si è ritirato dopo la PS1 per un problema al motore.



In ERC2 primo Petros Panteli (Q8 Oils Rally Team), con Efrén Llarena (Peugeot Rally Academy) leader ERC3.

The post Al-Attiyah subito al comando del Cyprus Rally appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.