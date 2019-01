Al-Attiyah vince la Dakar

Nasser Al-Attiyah, protagonista del FIA European Rally Championship, ha vinto la sua terza Dakar in Perù.

Dopo aver vinto il Cyprus Rally del 2017, il nativo del Qatar è stato perfetto nei 3000km del rally raid.



“E' fantastico - ha detto il pilota della Toyota - E' stato un rally difficilissimo per tutti, ma la cosa bella è che da quando siamo passati in testa nel terzo giorno, siamo riusciti a guadagnare sempre arrivando alla fine con un vantaggio enorme. Durante il rally non ho mai fatto un errore e sono contentissimo".



Foto: DPPI/Dakar.com

