Al-Attiyah vola nella Qualifying Stage di Cipro

Nasser Al-Attiyah ha vinto la Qualifying Stage del Cyprus Rally battendo tutti gli altri piloti del FIA European Rally Championship.

Il qatariota ha rifilato 1"5 al Campione in carica Alexey Lukyanuk, che in questo evento cerca di superare il leader Chris Ingram.



“Ho avuto un gran passo spingendo al massimo! - ha detto Al-Attiyah - Dobbiamo scegliere una buona posizione per domani, la macchina funziona bene e sono felice di giocarmela coi migliori dell'ERC, è entusiasmante".



Norbert Herczig (MOL Racing Team) si è piazzato terzo con un'ottima prestazione, precedendo per mezzo secondo il vincitore del 2018, Simos Galatariotis (Petrolina Racing Team).



Ingram (Toksport WRT) completa la Top5 davanti a Mikko Hirvonen (MM-Motorsport), che torna a correre nell'ERC dal 2002, anche se ha danneggiato la parte anteriore destra della sua Ford Fiesta colpendo le barriere di una chicane.



Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) centra il settimo crono, seguito da Niki Mayr-Melnhof, Emilio Fernàndez (Toksport WRT) ed Abdulaziz Al-Kuwari.



Fra i 15 che sceglieranno la loro posizione di partenza per la Tappa 1 a Nicosia abbiamo anche Panayiotis Yiangou (Yiangou Motorsport Ltd).



Tibor Érdi Jr. (Érdi Team Kft.) nelle libere aveva siglato il sesto crono, ma un problema tecnico lo ha rallentato a metà percorso. L'ungherese è riuscito a ripartire per completare la prova, ma è arrivato con oltre 8' di ritardo dalla vetta.



Albert von Thurn und Taxis (Baumschlager Rallye & Racing) e Juan Carlos Alonso hanno saltato la sessione per un capottamento nelle libere (il tedesco) e una perdita d'olio sulla Mistubishi Lancer Evolution X (l'argentino).

