Al-Attiyah vuole un altro record al Cyprus Rally

Nasser Al-Attiyah al Cyprus Rally della prossima settimana andrà a caccia della sesta vittoria nell'evento, dopo averla persa per un soffio nel 2018.

Il qatariota in carriera si è anche aggiudicato quello che in precedenza era chiamato Troodos Rally per 9 volte, ma l'edizione dello scorso anno era andata a Simos Galatariotis per 0"6, dopo che Al-Attiyah aveva forato all'ultima PS.



Il Cyprus Rally sarà gara valevole per FIA European Rally Championship e FIA Middle East Rally Championship, con quest'ultimo che potrebbe essere conquistato per la 14a volta da Nasser, il quale andrebbe ad eguagliare Mohammed Bin Sulayem.



Il pilota della Volkswagen Polo GTI R5, che sarà affiancato dal francese Matthieu Baumel, ha vinto anche medaglie alle Olimpiadi e la Dakar.



Foto: Volkswagen Motorsport

