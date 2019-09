Abdulaziz Al-Kuwari sta accusando i tre anni di inattività al Cyprus Rally del FIA European Rally Championship.

Il qatariota è salito per tre volte sul podio in questo evento, ma nella PS5 ha avuto parecchie difficoltà.



“Ho perso confidenza perché è da tempo che non corro - ha detto Al-Kuwari - Stiamo cercando di ritrovare velocità, ma partendo quinti significa non avere tanta aderenza ed è la prima volta che mi capita di essere così davanti nell'ordine di partenza".

The post Al-Kuwari perde terreno a Cipro appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.