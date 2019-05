Al Rally Liepāja, piloti, navigatori e addetti ai lavori hanno celebrato il FIA Volunteers Weekend.

Prima dell'inizio del terzo round del FIA European Rally Championship, il gruppetto si è radunato per una foto tutti assieme.



L’evento è per celebrare tutti quelli che lavorano nel motorsport rendendo possibili le gare di tutto il mondo, in quello che è un weekend molto impegnativo per la FIA con 10 gare da seguire in contemporanea. Senza queste persone, nulla sarebbe possibile. Nel fine settimana, tutta la comunità del motorsport – tra ufficiali, volontari, fan, stampa e appassionati – sono invitati a pubblicare sui social post con l’hashtag #FIAVolunteersWeekend utilizzando Twitter, Facebook ed Instagram, con foto e frasi che ritraggano e descrivano il lavoro dei commissari, sia a livello nazionale che internazionale.

The post Al Rally Liepaja si celebra il FIA Volunteers Weekend appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.