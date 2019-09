Al-Rashed pensa al futuro dopo una difficile gara a Cipro

Rakan Al-Rashed ha avuto un Cyprus Rally molto difficile e pensa già al suo futuro nel FIA European Rally Championship.

Fin dalla prima PS, il pilota della Toksport WRT ha avuto problemi, con il pedale dell'acceleratore rotto che gli è costato parecchio tempo al termine della Tappa 1.



Domenica un guasto al servosterzo lo ha costretto a fermarsi e a spegnere un principio di incendio.



“Questo weekend non era il nostro, è successo di tutto - ha detto il qatariota, che era affiancato da Hugo Magalhães - Stamattina dopo 8km ho capito che qualcosa non andava con il servosterzo, era diventato troppo duro. Ho pensato ad una foratura e mi sono fermato, poi ho visto che c'era una perdita d'olio che stava causando un incendio. E' stato un fine settimana pessimo, me lo voglio mettere alle spalle e pensare al prossimo rally".

