Rakan Al-Rashed ha scelto il FIA European Rally Championship per mettersi alla prova a livello internazionale.

Il nativo dell'Arabia Saudita ha firmato con la Printsport per correre il Rally Liepāja con una ŠKODA Fabia R5, per poi affrontare anche il Cyprus Rally affiancato dall'esperto Hugo Magalhães.



“Ho iniziato nel 2015 nel Middle East Rally Championship prima di tutto - ha detto il 29enne - E' chiaramente una serie impegnativa, ma in Europa ci sono più eventi che ti consentono di imparare e migliorare, per cui ho preferito venire qui. Ho corso in Lituania, Estonia e Finlandia, ho anche già fatto il Rally Liepāja. Quest'anno avrò un programma vero e proprio nell'ERC e sono entusiasta".



"Nel nostro paese ci sono tanti eventi di motorsport come Formula E e Dakar l'anno prossimo, ma uno dei nostri obiettivi è mostrare all'ERC la nostra cultura e promuovere l'Arabia Saudita anche a queste persone. Mi piacerebbe finire in Top10, ma il livello dell'ERC è molto alto. Vorrei fare altre gare in futuro per poi passare al WRC".



Al-Rashed a gennaio ha corso l'Arctic Lapland Rally in Finlandia ed era nono in Classe quando un ritardo lo ha fatto scivolare indietro proprio all'ultima PS.

The post Al-Rashed pronto per la nuova avventura nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.