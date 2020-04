Alexey Lukyanuk è il più veloce dell’ERC?

Alexey Lukyanuk non si è confermato Campione del FIA European Rally Championship nel 2019 perdendo il titolo per mano di Chris Ingram in un finale mozzafiato al Rally Hungary.

Il pilota del Saintéloc Junior Team, affiancato da Alexey Arnautov sulla sua Citroën C3 R5, ha però totalizzato 39 vittorie in PS, precedendo nella classifica finale Andrea Crugnola, Nasser Al-Attiyah ed Oliver Solberg.



Il dominatore del Barum Czech Rally Zlín, Jan Kopecký, ne ha messe insieme 6, con Łukasz Habaj e Pepe López a quota 5, Nikolay Gryazin e Pierre-Louis Loubet a 4, Jari Huttunen, Ingram, Ricardo Teodósio e Ferenc Vincze a 3.



Ricordiamo però che in Ungheria Ingram ha preferito rallentare per arrivare al traguardo e vincere il campionato.

