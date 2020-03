Luís Miguel Rego tornerà in azione nel FIA ERC in occasione dell'Azores Rallye del 26-28 marzo.

Il Campione locale ha all'attivo un quinto posto come miglior risultato nelle 8 gare disputate in casa.



Nella entry list ci sono anche altri idoli locali come Ruben Rodrigues e Ricardo Moura, mentre dovrebbe partecipare pure Rafael Botelho.

The post Alle Azzorre c’è anche Rego appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.