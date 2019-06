Alonso è perfetto in ERC2 e punta al titolo

Juan Carlos Alonso è stato perfetto in Classe ERC2 al PZM 76th Rally Poland e aumenta il vantaggio sul rivale Zelindo Melegari.

L'argentino si è imposto in 12 PS su 15, inizialmente insidiato da Mshari Althefiri fin quando il nativo del Kuwait non si è dovuto arrendere per la rottura del cambio nella PS8 lasciando via libera ad Alonso.



“Bellissimo, è stato il weekend perfetto per noi e siamo riusciti ad andare fortissimo come sappiamo", ha detto il vincitore.



Melegari (Neiksans Rallysport) è secondo con 5' di ritardo dal leader e senza trovare il feeling giusto con la sua Mitsubishi Lancer Evolution X.



Andrea Nucita si impone in Abarth Rally Cup portandosi a casa €30.000 e il terzo posto in ERC2.



Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) chiude il suo debutto nell'ERC con il quarto posto dopo essere ripartito oggi, dato che sabato aveva rotto una ruota.



Anche Dariusz Poloński (Rallytechnology) è tornato in azione per la Tappa 2 e completa il podio dell'Abarth Rally Cup.



Althefiri si è invece ritirato definitivamente nella Mikołajki MAX di stamattina.







