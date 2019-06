Alonso fa il vuoto in ERC2

Juan Carlos Alonso ha fatto il vuoto in Classe ERC2 nella Tappa 1 del PZM 76th Rally Poland, con Zelindo Melegari salito secondo nel finale.

Al volante della sua Mistubishi Lancer Evolution X, l'argentino è saldamente in testa avendo vinto la maggior parte delle PS del sabato.



Dal canto suo, l'emiliano si è messo all'inseguimento del leader nella "Olecko" con la Lancer della Neiksans Rallysport risalendo dal 5° al 2° posto.



Al Liepaja, Mshari Althefiri era stato protagonista di un bel debutto, ma dopo aver messo pressione ad Alonso si è dovuto arrendere per la rottura del cambio a 7km dal termine della PS8.



Nella stessa prova è finito K.O. anche Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) per la rottura di una ruota mentre si trovava quarto.



In Abarth Rally Cup il leader è Andrea Nucita (Loran SRL), terzo in ERC2 e con il secondo posto alla sua portata se non avesse forato nella PS8. Il siciliano ha perso oltre 2', ma ha beneficiato dei guai in cui è incappato Dariusz Poloński (Rallytechnology), fuori con la trasmissione rotta.



Il polacco era partito forte mettendosi subito a duellare con Nucita, poi però ha dovuto abbandonare la scena.

