Juan Carlos Alonso punta al successo in FIA European Rally Championship ERC2 al Barum Czech Rally Zlín per poter avvicinarsi al titolo di categoria.

Al volante della sua Mitsubishi Lancer Evolution X l'argentino è attualmente quarto in classifica, con quattro risultati da tenere conto e 17 punti di ritardo dal leader Zelindo Melegari.



“Quest'anno abbiamo scelto molto attentamente i rally e penso che quello di Roma Capitale non fosse adatto a noi, mentre il Barum Czech Rally Zlín sì e sono molto contento di essere qui, nonostante sia molto difficile come evento - ha detto Alonso, vincitoe quest'anno alle Azzorre e Liepāja, e ritirato alle Rally Islas Canarias - Le ricognizioni sono state molto dure perché l'asfalto non è il nostro fondo. L'ultima gara fatta è stata il Rally Islas Canarias, ossia molto tempo fa!"

The post Alonso punta al successo in ERC2 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.