Alonso spiega perché ha saltato le qualifiche di Cipro

Juan Carlos Alonso, ha saltato la Qualifying Stage del Cyprus Rally per un incidente occorsogli durante le prove libere del mattino.

Il leader della Classe FIA ERC2, che ha 5 punti di vantaggio su Andrea Nucita, ha subito fatto conoscenza con le difficili condizioni dei percorsi, ma è fiducioso per domani.



“Abbiamo colpito un sasso rompendo la pompa dell'olio, per cui ci siamo fermati appena vista la spia accesa - ha detto l'argentino - Il team sta lavorando sulla macchina, dovrebbe essere tutto ok per domani".



“Questo è uno dei rally più duri dell'anno, ma è simile a quelli che abbiamo in Argentina, dunque penso di essere preparato bene. La mia strategia? Restare in strada, ho solo bisogno di questo. Non è facile, ma siamo in una posizione favorevole partendo indietro. Vediamo, lavoreremo per tutto il weekend per vincere il titolo".

