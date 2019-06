Altra vittoria per Torn in ERC3 Junior

Ken Torn ha concesso il bis in FIA ERC3 Junior Championship conquistando la sua seconda vittoria consecutiva al PZM 76th Rally Poland battendo Sindre Furuseth.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team si era imposto al Rally Liepāja e anche oggi ha sfruttato al meglio i guai di Furuseth per superare il rivale del Saintéloc Junior Team e allungare strada facendo fino a 37"8 al volante della sua Ford Fiesta R2T.



Efrén Llarena (Rally Team Spain) era partito per vincere, ma forando nella Gmina Mragowo e capottandosi nella PS successiva ha dovuto dire addio assieme a Sara Fernandez alla gara e alla leadership in campionato, che passa nelle mani di Furuseth .



“A metà mattina sapevo di non aver dato tutto, ma quando Llarena si è ritirato è stata dura spingere - ha ammesso il norvegese - Era importante il piazzamento per il campionato, quindi sono contento e penso che abbiamo dimostrato di essere veloci ieri".



Nel pomeriggio la classifica ha subito cambiamenti radicali, partendo dal capottamento di Miika Hokkanen nella Uzranki, dove ha perso 40" e la scheda per il controllo orario. Il foglietto è finito sotto al sedile della sua Peugeot 208 R2, ma non avendolo consegnato al momento opportuno nella PS12 si è dovuto ritirare.



Tomasz Zbroja (GO+Cars GO+EAuto) è quindi salito terzo davanti ad Adam Westlund ed Elias Lundberg (ADAC Opel Rallye Junior Team). Westlund ha spinto alla grande imponendosi nella Gmina Mragowo, mentre Zbroja ha forato perdendo il podio.



Lundberg so è invece dovuto ritirare per un problema nel finale, così come il suo compagno di squadra Grégoire Munster. Questo ha dato modo a Roman Schwedt (Team ROMO) di chiudere per la prima volta in Top5, seguito da Pedro Antunes (FPAK Team Portugal ERC), in gara grazie alle parti di ricambio fornitegli dai team rivali e da un privato (il cofano motore di una auto stradale!) per riparare la sua 208 incidentata nelle libere di venerdì.



Settimo c'è Erik Cais (ACCR Czech Rally Team), a lungo in lotta con il portoghese, poi Sean Johnston, che ha perso terreno nella PS13.



Florian Bernardi non è riuscito ad essere altrettanto competitivo come in altre occasioni, correndo su strade a lui sconosciute e terminando nono davanti a Gregor Jeets (Estonian Autosport Junior Team - Ford Fiesta R2T).



Punti pure per Nabila Tejpar, prima nell'ERC Ladies' Trophy.

