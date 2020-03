Amaury Molle punta in alto con l’ERC3 Junior

Amaury Molle è un nuovo volto del FIA ERC3 Junior Championship per la stagione 2020, avendo firmato con la Delta Rally per correre con la Peugeot 208 R2.

Il belga, che verrà affiancato da Florian Barral, sarà al via della serie per i giovani armati di auto Rally4 e Rally5 supportata da Pirelli dopo aver fatto bene in patria.



Ottimo inizio a Zlín

“E' un grande piacere per me e Florian annunciate questo programma - ha detto Molle - Volevo assolutamente metterlo insieme perché la sfida in ERC Junior è il miglior modo per crescere. E poi bisognava prendere seriamente in considerazione la cosa, dato che il promoter è Eurosport Events. L'anno scorso ho corso il Barum Czech Rally Zlín e ho visto quanto sia buona la visibilità di questo campionato e l'atmosfera. Era il mio obiettivo e l'ho raggiunto, ora cominceremo dalle Azzorre".



Aspettative realistiche

“Correrò con la vecchia Peugeot, dato che la nuova arriverà a stagione in corso. So che comunque è una vettura affidabile, ecco perché nelle prime gare voglio assolutamente prendere punti. Anche se sono fra i più giovani dell'ERC Junior quest'anno, voglio fare bene, seppur abbia meno esperienza degli altri. Ho molto da imparare e la competizione sarà altissima".



L'avventura ceca

"Voglio spingere al massimo, ma arrivando sempre alla fine e cercando di piazzarmi bene a fine anno. L'anno scorso al Barum Rally mi sono ritirato quasi subito per un errore nelle note, ora sarò più preparato e saprò come affrontare anche quella gara".



La Rally2 può attendere, per ora...

Molle è ambizioso e ha già corso due gare con una Rally2 nel 2019 in Belgio, ma il 2020 lo vedrà concentrato su altro. “Correre con una R5 non era realisticamente possibile in base ai programmi e nemmeno giusto. Questa era la scelta più logica. Dopo aver guidato la ŠKODA Fabia R5 nel 2019 al Rallye de Wallonie con la Delta Rally, il team mi ha fatto una proposta con l'ERC e non potevo rinunciare".



Debutto su terra

Molle aprirà l'anno correndo su terra. “Finalmente! Mi sono sempre divertito su questo fondo e praticamente sono cresciuto così, sono felicissimo!"



Prontissimo anche Florian Barral

“Sono felice di aver rinnovato la collaborazione con Amaury, la sfida proposta è bellissima e ringrazio la Delta Rally per averci dato la Peugeot 208 R2. Abbiamo molto per fare bene, ma dobbiamo lavorare tanto", ha detto il co-pilota.



Delta, un team con esperienza nell'ERC

La Delta Rally nell'ERC ha già parecchia esperienza: "Sono molto contento di questa firma - ha detto il team manager Riccardo Cappato - Un programma nell'ERC per i giovani è sempre una bella occasione e abbiamo tutto per fare una stagione ottima. conosciamo la serie per le esperienze fatte qui e metteremo tutto a disposizione di Amaury”.



I Partner di Molle

Ecco chi supporterà Amaury Molle in ERC3 Junior: ServiMat.be, Beobank, Humi Tech Air, Neuronics.be, Soudomeca Industries, ServiPools.be e Doneux.

