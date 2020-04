Molti piloti del FIA European Rally Championship per il 2020 hanno cambiato navigatori: ecco chi sono.

Eyvind Brynildsen

Ilka Minor aveva affiancato il norvegese solo al Rally Liepāja 2018, terminando con un brutissimo incidente, ma nel 2020 i due saranno di nuovo assieme: "Ilka è una delle migliori al mondo, con lei in macchina è tutto più semplice, non ha pretese e si adatta ad ogni situazione senza problemi, anche per il cibo".



Emma Falcón

Eduardo González non era più disponibile, dunque la spagnola ha chiamato Cándido Carrera, che ha affiancato José Suárezin ERC1 Junior Championship quando i due erano portacolori della Peugeot Rally Academy nel 2017. “Cándido ha molta esperienza internazionale e sarà entusiasmante averlo con me".



Alexey Lukyanuk

Dopo che Alexey Arnautov ha scelto di fermarsi, il russo ha preso un nuovo navigatore: "Dmitriy è un'ottima scelta, abbiamo fatto molti progressi nelle note e nella preparazione e sono molto convinto che già dal primo evento saremo prontissimi per fare bene fin dalla PS1".



Bruno Magalhães

Con Hugo Magalhães che ha preso altri impegni per il 2020, Bruno si è affidato a Carlos Magalhães: “Hugo non conosceva questo progetto quando ha deciso di affiancare un altro pilota, per cui ho chiamato Carlos, dato che portiamo entrambi lo stesso cognome! Ho parlato con lui del programma, dato che l'anno scorso ha fatto solo una gara".



Nella foto: Carlos Magalhães e Bruno Magalhães

The post Anno nuovo, nuovo navigatore: chi ha cambiato per il 2020 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.