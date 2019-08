Anteprima: Barum Czech Rally Zlin

La lotta per il titolo del FIA European Rally Championship è apertissima e al Barum Czech Rally Zlín proseguirà con una grande battaglia, mentre si decidono le sorti delle Classi ERC1 Junior e ERC3 Junior.

Il weekend del 16-18 agosto si corre nel Sud della Moravia e i giovani si contendono i 100.000€ di premio, con Chris Ingram e Filip Mareš al braccio di ferro per l'ERC1 Junior dedicata ai piloti Under 28 con le R5 che dovranno aggiudicarsi gli ultimi due round della serie in Ungheria e a Cipro. In ERC3 Junior - piloti Under 27 con R2 - è lotta a tre fra Ken Thorn, Efrén Llarena e Sindre Furuseth.



Sempre presente nel calendario ERC dal 2004, il Barum Czech Rally Zlín anche quest'anno si svolgerà nel sud della Moravia, a 300Km da Praga. Con strade tortuose e rovinate, i piloti avranno davanti a loro una sfida molto impegnativa, che verrà resa ancor più difficoltosa dai tratti lungo le foreste, che spesso sono bagnati da scrosci di pioggia. Il meteo resta imprevedibile, ma tantissimi sono i tifosi che si assiepano lungo le strade, soprattutto per la SuperSpeciale di Zlín.



C'è il ritorno della "Pindula", mentre la Qualifying Stage è la "Kostelany" percorsa a rovescio. Gli organizzatori hanno fatto un grandissimo lavoro, con 57 piloti prioritari sui 137 iscritti.



Novità del 2019?

Quest'anno l'evento si svolge due settimane prima rispetto al solito ed è la gara conclusiva della serie ceca.



Fra i vari cambiamenti ci sono anche quelli delle Classi ERC Junior: l’Under 28 ora è ERC1 Junior, l’U27 è ERC3 Junior (sempre supportata da Pirelli). In ERC2 potrano prendere punti anche R4-K ed RGT, mentre il Rally Hungary sarà il gran finale a novembre.



Altri punti chiave

*Il Campione Alexey Lukyanuk si presenta da leader con 6 punti di vantaggio su Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies), incappato in un weekend storto al Rally di Roma Capitale, dove il russo si è classificato quarto.

*Jan Kopecký si presenta per vincere per la quinta volta consecutiva il Barum Czech Rally Zlín con la ŠKODA Fabia R5 Evo, oltre che il quinto titolo nazionale. Con la Evo ci saranno altri 5 concorrenti.

*La vettura di casa nuova è fra le mani anche di Marijan Griebel, Tomáš Kostka, Simon Wagner, Albert von Thurn und Taxis e Aloísio Monteiro.

*Nikolay Gryazin affronta la sua seconda gara ospite del promoter Eurosport Events per aver vinto il titolo in ERC1 Junior Championship nel 2018 con la Sports Racing Technologies.

*Ritorna Jan Černý, reduce da due terzi posti nel campionato ceco e al terzo in classifica davanti a Václav Pech e Jan Kopecký.

*Norbert Herczig (MOL Racing Team) punta a rifarsi con la Volkswagen Polo GTI R5 a Zlín dopo l'incidente del 2018. La stessa auto l'avrà anche Vojtĕch Štajf.

*Mattias Adielsson passa dalla Citroën C3 R5 alla Ford Fiesta R5 della Orsák Rally Sport per dare l'assalto alla Top3 dell'ERC1 Junior.

*Hiroki Arai a Zlín può utilizzare i consigli del padre Toshi, che ha fatto questa gara in passato.

*Presenti anche Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) e Roman Kresta, padrone del team che segue Filip Mareš.

*Iscritti pure Paulo Nobre (Motorsport Italia), Miroslav Jakeš, Roman Odložilík, Tomáš Pospíšilík, Jaromír Tarabus e i piloti Hyundai i20 R5 - Martin Vlček e Petr Trnovec - e Antonín Tlusťák

*Due Březík sono in gara: Martin Březík e suo figlio Adam Březík, che come Erik Cais si destreggia in mountain bike.

*Zelindo Melegari si presenta da leader dell'ERC2 guidando la Abarth 124 Rally con cui ha debuttato al Rally di Roma Capitale terminando secondo. Andrea Nucita combatterà invece contro Dariusz Poloński fra le Abarth.

*Juan Carlos Alonso e Mshari Althefiri sono gli altri concorrenti dell'ERC2, con Mátyás Nagy presente al volante della propria Mitsubishi Lancer Evolution X.

*Erik Cais corre davanti ai suoi tifosi per la prima volta nell'ERC.

*Siccome Ondřej Krajča è impegnato con Martin Vlček, in casa ACCR Rally Team Jan Talaš ha chiamato Tomáš Šmíd ad affiancarlo sulla Peugeot 208 R2.

*Anche Pedro Antunes (FPAK Portugal Team ERC) e Gregor Jeets (Estonian Autosport Junior Team) sono alla prima esperienza a Zlín.

*Jean-Baptiste Franceschi, vincitore in ERC3 al Rally Islas Canarias, torna sulla Ford Fiesta R2T.

*Dopo il ritiro dal Rally di Roma Capitale per un nervo malmesso, Elias Lundberg è di nuovo in gara con l'ADAC Opel Rallye Junior Team assieme a Grégoire Munster, lo scorso anno competitivo a Zlín e anche a Roma, oltre che reduce da un ottavo posto al Neste Rally Finland WRC e dal round dell'ADAC Opel Rallye Cup in Germania.

*In Peugeot Rally Academy c'è di nuovo Yohan Rossel a combattere contro la Renault di Florian Bernardi in ERC3.

*Il turco Orhan Avcioglu continuerà invece a prendere la mano con la Peugeot 208 R2 della Toksport WRT. Fra gli ERC3 Junior torna Amaury Molle, visto in azione nel 2015.

*Sean Johnston è un altro che a Zlín non ha mai corso, mentre Petr Semerád guiderà una Opel ADAM R2 per la sua seconda gara in ERC3 Junior.

*Nell'ERC Ladies’ Trophy, Nabila Tejpar ha reclutato come navigatore l'esperto Hugo Magalhães.

*Kristóf Klausz verrà affiancato Miklós Csomós.

*Ekaterina Stratieva è all'11a partecipazione a Zlin e in ERC3 avremo anche Adam Březík, René Dohnal e Jiří Navrátil per la prima volta.



Testa a testa: Kopecký vs Lukyanuk

Jan Kopecký ed Alexey Lukyanuk sono i grandi favoriti per il Barum Czech Rally Zlín: entrambi Campioni ERC, il ceco va a caccia del quinto successo consecutivo, mentre il russo lo ha seguito nel 2017 e nel 2018.



Occhio a: Erik Cais

In ERC3 Junior è reduce dal podio del Rally di Roma Capitale con la Ford Fiesta R2T e al Barum Czech Rally Zlín l'anno scorso era primo quando forò. Il 20enne verrà affiancato Miroslav Cais.



Dati

Gara: FIA European Rally Championship, round 6 di 8*

Quando: 16-18 agosto 2019

Dove: Zlín, Repubblica Ceca

PS: 15

Distanza: 219,63km

Fondo: Asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 15 (2004-2018)



COME SEGUIRE LA GARA

In TV e online: diretta di alcune PS su Facebook. Highlight su Eurosport e YouTube. ERC All Access su Eurosport il 20 agosto e highlight dispnibili in tutto il mondo.

Video, news e live timing su FIAERC.it

ERC Radio: diretta di tutte le PS e dal parco assistenza, disponibile su FIAERC.it e tramite la app ERC.

Social media: Facebook, Instagram, Twitter

The post Anteprima: Barum Czech Rally Zlin appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.