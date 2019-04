Anteprima ERC Junior: Rally Islas Canarias

Sono 19 i talenti dell'ERC Junior che si daranno battaglia al Rally Islas Canarias.

Fari puntati sulla ragazza di casa, Emma Falcón, al debutto in ERC1 Junior, con Pepe López che invece torna in azione nella categoria dove era stato protagonista con la Peugeot Rally Academy nel 2017, stavolta per guidare una Citroën C3 R5. Il leader Chris Ingram, Pierre-Louis Loubet (Team OSCARO) e il debuttante Alexandros Tsouloftas sono gli altri favoriti per il successo.



In ERC3 Junior sarà la prima volta per Jean-Baptiste Franceschi, Grigor Grigorov e Nabila Tejpar; quest'ultimo annuncerà il suo programma prossimamente.



Miika Hokkanen rientra dopo essersi operato alla spalla in inverno, si rivede Kristóf Klausz, mentre Roland Stengg ha dovuto cambiare la sua Opel ADAM R2 dopo l'incidente che lo aveva messo K.O. alle Azzorre.



Anche per Pedro Antunes, Sindre Furuseth, Elias Lundberg e Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team), Roman Schwedt e Jan Talaš (ACCR) questa gara è una novità.



Il leader Efrén Llarena (Rally Team Spain) e Simon Wagner (Stengg Motorsport) hanno invece già corso alle Canarie nel 2018; lo spagnolo era finito fuori mentre comandava, l'austriaco invece centrò il suo primo podio.

