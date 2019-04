Anteprima ERC: Rally Islas Canarias

Il prossimo round del FIA European Rally Championship sarà il Rally Islas Canarias del 2-4 maggio May.

DATI

Gara: Round 2/8 del FIA European Rally Championship

Quando: 2-4 maggio 2019

Dove: Las Palmas, Gran Canaria

PS: 16

Distanza: 200,98km

Fondo: asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 4 (2013, 2016-2018)



*Valido per: FIA ERC1 Junior Championship, FIA ERC3 Junior Championship, ERC2, ERC3, FIA European Rally Championship for Teams, ERC Nations’ Cup, ERC Ladies’ Trophy, Abarth Rally Cup



Albo d'oro

2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2016: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2015: Miguel Fuster/Ignacio Aviñó (Porsche 997 GT3 RS)*

2014: Didier Auriol/Denis Giraudet (Citroën Xsara WRC)*

*Evento extra ERC



Descrizione

Si corre su asfalto il weekend del 2-4 maggio. Łukasz Habaj è al comando della classifica dopo la vittoria all'Azores Rallye ottenuta in extremis davanti a Ricardo Moura e Chris Ingram. Alexey Lukyanuk era stato in testa fino alla penultima PS, poi una fortatura ha danneggiato i suoi freni ed è andato K.O. La sua Citroën C3 R5 è stata riparata e il russo potrà correre il Rally Islas Canarias contro tanti protagonisti e giovani dell'ERC1 Junior agguerriti. Efrén Llarena (Rally Team Spain) dovrà difendere la leadership in Classe ERC3 Junior, così come Juan Carlos Alonso in ERC2, mentre in ERC3 c'è il debutto di Florian Bernardi. Occhio anche ai protagonisti dell'Abarth Rally Cup che dovranno spartirsi il bottino di 102.000€.



Il Rally Islas Canarias

Questo evento è tornato nel calendario ERC dopo due anni di assenza. Le Speciali si svolgono su strade di montagna in salita e discesa, per questo i concorrenti debbono compilare il radar in modo molto accurato. Una delle caratteristiche è l'asfalto abrasivo derivato da lava vulcanica. Il grip quindi è molto alto, soprattuto in caso di pioggia. Le curve si potranno tagliare in traiettoria, ma detriti in strada spesso non ce ne sono.



Novità del 2019

La Valleseco si svolgerà per la prima volta nella Tappa 2, così come la Valesquillo per Libere e Qualifying Stage, mentre San Mateo e Gáldar sono state riviste. La gara è valevole anche per lo Spanish Tarmac Championship e Spanish Superchampionship di RFEDA.



Fra i vari cambiamenti ci sono anche quelli delle Classe ERC Junior: l’Under 28 ora è ERC1 Junior, l’U27 è ERC3 Junior (sempre supportata da Pirelli). In ERC2 potrano prendere punti anche R4-K ed RGT, mentre il Rally Hungary sarà il gran finale a novembre.



Altri punti chiave

*Fra i campionati di Spagna, ERC e Canarie, abbiamo iscritte 120 vetture. Presente anche Emma Falcón, Campionessa 2018 dell'ERC Ladies’ Trophy, e l'idolo locale Luis Mónzon.

*Fra gli spagnoli occhio a Pepe López e Xavi Pons

*Il tedesco Marijan Griebel ha scelto di cambiare la Volkswagen Polo con la ŠKODA Fabia; in Baumschlager Rallye & Racing riaccoglie Albert von Thurn und Taxis

*Torna anche Lars Stugemo con la Polo R5 GTI della Printsport

*Tibor Érdi Jr comincia la sua avventura nell'ERC con la Fabia R5 dopo averla guidata al Rally Liepāja 2018. L'ungherese Norbert Herczig spera invece in miglior fortuna con la Volkswagen Polo dopo l'uscita alle Azzorre

*In casa Team OSCARO, Pierre-Louis Loubet deve riscattarsi dopo il K.O. nel primo round

*Paulo Nobre arriva al Rally Islas Canarias reduce dalle gare WRC in Argentina e poi Cile

*Niki Meyr-Melnhof è al debutto nell'ERC quest'anno

*In ERC2 sarà battaglia tra Juan Carlos Alonso, Sergei Remennik e Zelindo Melegari, oltre ai protagonisti dell'Abarth Rally Cup

*Florian Benardi comincia la rincorsa al titolo ERC3 contro il duo della Peugeot Rally Academy, Yohan Rossel e Catie Munnings, oltre a Sean Johnston.

*In ERC Junior sono 20 gli iscritti, fra cui il neoarrivato Jean-Baptiste Franceschi, Grigor Grigorov e Petr Semerad.

*Quattro team si daranno battaglia in ERC Nations’ Cup, con 27 squadre a dare l'assalto ai punti per la classifica del FIA European Rally Championship - Team



Le parole dei protagonisti



Łukasz Habaj (Polonia) - Sports Racing Technologies, ŠKODA Fabia R5: “Del Rally Islas Canarias ho ricordi belli e brutti. Ho vinto in ERC3 al debutto nel 2016 e fu chiaramente bellissimo, mentre con la Fiesta andai fuori alla prima curva l'anno dopo durante le Libere 1 e non fu bello. In generale è un rally che mi piace molto, le PS sono fantastiche e anche gli spettatori, è una bella isola con una grande atmosfera. Non vedo l'ora di correre. Il meteo è un'incognita perché cambia spesso e rapidamente, diventa difficile scegliere bene le gomme. Al Rallye Sanremomi sono allenato con la ŠKODA su asfalto e la cosa mi ha aiutato moltissimo. Le strade alle Canarie saranno differenti e dovrò darmi da fare nel cercare set-up diversi a seconda delle condizioni. Faremo un test lunedì, ma è dura fare previsioni sul risultato. Lo scorso anno andai forte e non mi piazzai bene a causa di alcuni problemi tecnici, ma in alcune PS ero velocissimo. Ripeto, mi concentrerò sull'assetto e nel trovare un buon ritmo per poter andare a punti e tenermi fuori dai guai. Avrò il #1 in gara e la cosa mi piace molto! E poi dobbiamo presentarci bene al prossimo Rally Liepāja, che per la Sports Racing Technologies è gra di casa!”



Chris Ingram (Gran Bretagna) - Toksport WRT, ŠKODA Fabia R5: “Sono molto grato a chi mi ha dato la possibilità di proseguire la sfida nell’ERC, ma per puntare al titolo ci servono sponsor. Sono nove mesi che non guido una macchina su asfalto e per me sarà critico, spero di trovare un buon set-up nei test di lunedì. Ho vinto in ERC Junior nel 2017 qui e so cosa servirà su queste strade. Assieme a Ross Whittock e Toksport stiamo lavorando bene, spero di avere subito un buon feeling con la ŠKODA Fabia R5″.



Efrén Llarena (Spagna) - Rally Team Spain, Peugeot 208 R2: “Tecnicamente non è la mia gara di casa, l’ho fatta per la prima volta l’anno scorso, ma comunque un po’ d’esperienza ce l’ho e proverò a sfruttarla. Alle Azzorre abbiamo vinto uno dei rally più duri dell'ERC senza fare grandi errori. La strategia era andare veloci, ma senza esagerare: ha funzionato e ne sono felice. Era la prima gara con la macchina costruita da noi stessi ed è fantastico".



Pepe López (Spagna) - Citroën Rally Team Spain, Citroën C3 R5: “Sarò in lotta per il campionato spagnolo, ma piazzarmi bene nell'ERC mi interessa molto. La macchina è competitiva e mi darò da fare, ringrazio Citroën Racing per avermi scelto. L'anno scorso è stata dura aspettare molto per guidare, ora sono orgoglioso di avere di nuovo un programma da affrontare e darò il massimo. Ad ogni rally l'obiettivo è vincere e anche in questo non cambierà nulla".



Alexey Lukyanuk (Russia) - Saintéloc Junior Team, Citroën C3 R5: “Dopo l'incidente alle Azzorre posso dire che siamo stati fortunatissimi a non farci male. La macchina ha subìto parecchi danni e la scocca è stata cambiata, per fortuna non ci sono state rotture a motore e trasmissione. Il team ha fatto un grandissimo lavoro e ora l'auto sembra nuova. Sono orgoglioso di loro, spero che non mi odino troppo per l'accaduto! Quello delle Azzorre è stata una delusione grande, ma siamo ad inizio anno e ci sono tante cose positive, a partire dal fatto che avevo guidato solo per 20km e mi sono giocato la vittoria. Dovrò trovare un miglior bilanciamento con il set-up, ma abbiamo visto che la Citroën va bene su asfalto e sono convinto di poter ottenere bei risultati. La chiave sarà gestire le gomme con un passo costante nelle varie PS, se non pensi troppo al grip rischi di rovinarle spingendo e finisci indietro".



Testa a testa: Ingram vs López

Due ragazzi dell'ERC Junior saranno grandi protagonisti del Rally Islas Canarias, con Chris Ingram e Pepe López in azione con le rispettive R5. Ingram (Toksport WRT, ŠKODA) lo scorso anno terminò secondo in ERC1 Junior, mentre López era stato nell'ERC nel 2017 con la Peugeot 208 ufficiale. Lo spagnolo oggi guida la Citroën C3 R5.



Occhio a: Łukasz Habaj

Łukasz Habaj difenderà la sua leadership reduce dall'allenamento al Rallye Sanremo. Il polacco alle Canarie fu protagonista di un bizzarro incidente nelle FP1 del 2017.



Come seguire la gara

In TV e online: su FIAERC.it e Facebook. Highlight della giornata su Eurosport e YouTube. Aggiornamenti video su FIAERC.it

ERC Radio: diretta di tutte le PS dalle prove e dal parco assistenza. Disponibile su FIAERC.it e tramite la App ERC.

Social media: seguite l’ERC sulle pagine ufficiali Facebook, Instagram, Twitter



C'è anche la Abarth Rally Cup

L’Abarth Rally Cup in questa stagione si corre assieme al FIA European Rally Championship a partire dal Rally Islas Canarias di maggio. Il monomarca delle Abarth 124 Rally si svolge in 6 round condivisi con l’ERC rientrando nelle auto ERC2. All’interno della classifica ERC2 ci sarà una classifica dedicata alle vetture iscritte all’Abarth Rally Cup 2019 con un ricco montepremi per i primi quattro classificati di ciascuna gara: al primo classificato 12.000 euro, 10.000€ al secondo, 8.000€ al terzo e 4.000 € più 4 pneumatici Pirelli da competizione al quarto. Al vincitore dell’Abarth Rally Cup 2019 a fine stagione andrà un premio di 30.000 €. Inoltre il brand dello Scorpione supporterà i team privati sui campi di gara con un’area hospitality e con il servizio ricambi nel parco assistenza a disposizione dei partecipanti. A questo è abbinato il supporto tecnico, con la presenza di ingegneri e tecnici in grado di supportare gli equipaggi dell’Abarth Rally Cup 2019. L’iscrizione all’Abarth Rally Cup costa 3.000 euro (IVA esclusa) per tutte e sei le gare e comprende anche un set completo di abbigliamento sia per la gara si per il tempo libero. È possibile iscriversi anche ai singoli eventi al costo di 650 euro (IVA esclusa) ciascuno. Protagonista assoluta l’Abarth 124 rally, che nella sua seconda stagione di gare, si è affermata come la regina della classe R-GT registrando nel suo palmares oltre 40 successi di classe in 12 campionati nazionali, la vittoria dell’Europeo R-GT e della FIA R-GT Cup. L’Abarth 124 rally 2019 è stata profondamente rinnovata in molte aree con l’obiettivo di ridurre il tempo di percorrenza per chilometro di prova speciale. Un obiettivo raggiunto dagli ingegneri Abarth grazie a interventi mirati che hanno interessato i principali organi meccanici, agendo anche sull’elettronica di motore, trasmissione-cambio e assetto. Dariusz Poloński, Alberto Monarri, Andrea Nucita e Carlos David García Pérez sono fra i nomi altisonanti della serie.



La Top5



1: il Rally Islas Canarias ha grandi nomi nel suo albo d'oro come Didier Auriol, Piero Liatti e Carlos Sainz

2: l'isola è famosa per il meteo mutevole e temperature che variano tra i 17 e i 24°C

3: Il Rally Islas Canarias si è corso nell'ERC per la prima volta nel 1982 e siamo a 24 edizioni

4: il nome deriva dal latino Insula Canaria, isola dei cani, dato che erano gli animali principali in passato

5: fra i cibi abbiamo la ropa vieja, insalata di pollo, bovino, patate e fagioli

The post Anteprima ERC: Rally Islas Canarias appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.