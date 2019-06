Anteprima: PZM 76th Rally Poland

Il FIA European Rally Championship torna in azione il 28-30 giugno con Łukasz Habaj e Chris Ingram a darsi battaglia.

Il PZM 76th Rally Poland ha attirato ben 102 partecipanti, il numero più alto dal 1975, con 24 R5 iscritte nell'evento che varrà anche per il campionato polacco, nel quale militano piloti del calibro di Miko Marczyk, Marcin Słobodzian, Kacper Wrȯblewski e Tomasz Kasperczyk.



In ERC Junior saranno 21 i giovani pronti a stupire, mentre l'idolo locale Dariusz Poloński vuole imporsi in Abarth Rally Cup ed ERC2.



Gli organizzatori hanno lavorato a lungo per unire 659km di percorso incluse le sezioni di collegamento. Le PS in programma sono 15, con inizio nella "Mikołajki Arena" venerdì 28 giugno. Domenica saranno 3 i passaggi sulla "Mikołajki Max", con termine della gara in piazza.



DESCRIZIONE

E' tornato nel calendario ERC per il 2018 uno dei rally più vecchi della storia. Dopo 4 anni il Rally Poland sostituisce il Rally Rzeszow per quella che è la sua 76a edizione oggi. La prima fu nel 1921, mentre dal 2005 la base è Mikolajki, vicino al lago Mazurian, a 3h dalla capitale Varsavia. Nel 2013 vinse Kajetan Kajetanowicz in quella che fu la prima di una lunga serie di successi.



NOVITA' DEL 2019

I tratti di collegamento sono stati ridotti e il totale da percorrere saranno 659km. Si inizia con la "Mikołajki Max" per due volte nella Tappa 2, che sarà anche la PS di chiusura come lo scorso anno. L'evento è stato spostato in estate, dall'autunno.



Fra i vari cambiamenti ci sono anche quelli delle Classi ERC Junior: l’Under 28 ora è ERC1 Junior, l’U27 è ERC3 Junior (sempre supportata da Pirelli). In ERC2 potrano prendere punti anche R4-K ed RGT, mentre il Rally Hungary sarà il gran finale a novembre.



ALTRI PUNTI CHIAVE

*Łukasz Habaj punta al successo, ma deve fare attenzione anche al leader dell'ERC1 Junior, Chris Ingram, che lo scorso anno salì sul podio in Polonia.

*Alexey Lukyanuk si laureò Campione ERC proprio a Mikołajki nonostante un incidente. Nel 2019 non ha iniziato benissimo, ma ha preso i primi punti in Lettonia.

*Miko Marczyk, Campione RMSP, punta in alto con la sua R5, ma deve vedersela con Marcin Słobodzian, Kacper Wrȯblewski e Tomasz Kasperczyk.

*Kasperczyk, ex ERC Junior, e Marczyk hanno vinto una gara a testa quest'anno.

*In casa ACCR Czech Rally Team torna in azione Filip Mareš nel rally che lo vide debuttare su terra con la R5.

*Marijan Griebel è al debutto al Rally Poland e va a caccia di riscatto dopo un inizio duro.

*Prima gara in Polonia anche per Mattias Adielsson, Hiroki Arai, Vaidotas Žala e Albert von Thurn und Taxis, armato di Volkswagen Polo GTI R5, stessa auto del portacolori del MOL Racing Team, Norbert Herczig.

*Vytautas Švedas fa la sua prima uscita con la Polo.

*Torna anche Aloísio Monteiro come compagno di Pedro Antunes nel FPAK Portugal Team ERC, al volante di una ŠKODA Fabia R5, stessa auto di Paulo Nobre.

*Dopo aver vinto tre titoli ERC con Kajetan Kajetanowicz, il navigatore Jarek Baran correrà con Aron Domżała, con cui ha chiuso secondo un rally in Lituania per allenarsi. I due sono iscritti con il team TGS di Toni Gardemeister.

*Mikko Lukka sostituirà Antti Linnaketo al fianco di Jari Huttunen, che nel 2018 perse per 8"3 il rally.

*Juan Carlos Alonso rientra in ERC2 contro Zelindo Melegari, Kuwaiti Mshari Althefiri e Dimitry Fefanov.

*In Abarth Rally Cup grande lotta tra Dariusz Poloński ed Andrea Nucita.

*In ERC3 occhio a 16 giovani con le loro R2.

*Florian Bernardi debutta su terra fresco del successo alle Canarie.

*Anche Sean Johnston e Tomasz Zbroja saranno in lizza per i punti in ERC3.

*In ERC3 Junior Efrén Llarena (Rally Team Spain) deve difendersi da Sindre Furuseth e Pedro Antunes (FPAK Portugal Team ERC).

*Llarena arrivò secondo in Polonia l'anno scorso battuto da Tom Kristensson.

*In Lettonia ha vinto al debutto in ERC3Jr Ken Torn, che ora combatterà con la sua Ford Fiesta R2T contro Steve Røkland.



TESTA A TESTA: Furuseth vs Røkland

Dopo aver lottato strenuamente al Rally Liepāja, Sindre Furuseth e Steve Røkland continuano la loro bagarre in FIA ERC3 Junior Championship al PZM 76th Rally Poland. Entrambi sono debuttanti a Mikołajki, ma le gare veloci su terra sono le loro preferite.



OCCHIO A: Vaidotas Žala

Dopo un bel debutto in Lettonia, Vaidotas Žala affronta il suo primo Rally Poland cercando di ripetere le 7 PS vinte al Rally Liepāja. Una foratura lo ha privato della Top5.



COME SEGUIRE LA GARA

In TV e online: diretta di alcune PS su Facebook. Highlight su Eurosport e YouTube. ERC All Access su Eurosport il 2 luglio e highlight dispnibili in tutto il mondo.

Video, news e live timing su FIAERC.it

ERC Radio: diretta di tutte le PS e dal parco assistenza, disponibile su FIAERC.it e tramite la app ERC.

Social media: Facebook, Instagram, Twitter

