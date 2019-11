Anteprima: Rally Hungary

In Ungheria, dove si tiene uno degli eventi più antichi del panorama rallistico, si deciderà la lotta per il titolo 2019 del FIA ERC.

DATI

Gara: FIA European Rally Championship 2019, round 8/8*

Quando: 8-10 novembre 2019

Dove: Nyíregyháza, Ungheria

PS: 14

Distanza: 211,52km

Fondo: asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 0 (novità del 2019)



*Valido per: ERC2, ERC3, FIA European Rally Championship - Teams, ERC Nations’ Cup, ERC Ladies’ Trophy



Albo d'oro

2018: András Hadik/Attila Deák (Ford Fiesta R5)*

*evento nominato Nyíregyháza Rally, gara del campionato ungherese



LA GARA

Saranno tre i piloti a contendersi il titolo di Campione ERC il weekend dell'8-10 novembre.



Dal 1953, il FIA European Rally Championship ha sfornato Campioni come Rauno Aaltonen, Miki Biasion, Vic Elford, Sandro Munari, Walter Röhrl, Giandomenico Basso, Kajetan Kajetanowicz, Jan Kopecký, Esapekka Lappi ed Alexey Lukyanuk.



Lukyanuk può difendere la sua corona, ma dovrà fare i conti con il leader attuale, Chris Ingram, e Łukasz Habaj.



Il Rally Hungary è una delle novità del calendario 2019 e il 25enne Ingram deve difendere i 19 punti di vantaggio che ha su Habaj e i 28 su Lukyanuk in una sfida tutt'altro che semplice. In palio ci sono 39 lunghezze e tenendo conto degli scarti, Habaj e Lukyanuk sono messi meglio rispetto ad Ingram. Il polacco e il russo hanno da togliere 3 e 4 punti sul loro totale, l'inglese invece 12, dato che gli altri due hanno una vittoria a testa, mentre il capoclassifica non ha mai vinto a livello assoluto, se non in ERC1 Junior. Qui però ha perso il titolo a vantaggio di Filip Mareš per 0"3, con il ceco che si è preso i 100.000€ di premio in Repubblica Ceca.



In Ungheria occhio anche al duello in Abarth Rally Cup tra Andrea Nucita e Dariusz Poloński, divisi da 8 punti nella rincorsa al premio di 30.000€. Nabila Tejpar ed Ekaterina Stratieva si giocheranno l'ERC Ladies’ Trophy.



In ERC2** ed ERC3** i titoli sono già stati assegnati a Juan Carlos Alonso ed Efrén Llarena. In ballo c'è anche il trofeo per i Team dell'ERC, con Saintéloc Junior Team, Toksport WRT ed ACCR Czech Rally Team a contenderselo.



Le PS sono 14 per un totale di 211,52km di gara che vedranno in azione 114 equipaggi (29 R5 tra serie internazionale, nazionale e storica).



DESCRIZIONE

L'Ungheria torna nel calendario dell'ERC dopo l'ultima apparizione nel 2003. Si corre a Nyíregyháza, a nord-est del paese e a 150' circa dalla capitale Budapest. Nel 2018 era ancora denominato Nyíregyháza Rally ed è stato il gran finale di stagione, con tanti piloti di casa in azione. Il Campione locale Norbert Herczig lo ha descritto come "un rally misto di strade larghe, strette e velocissime, ma di ottima qualità". Il governo locale fornirà con entusiasmo il suo supporto.



PUNTI SALIENTI

*Dopo la raccolta fondi che lo ha portato a correre il Cyprus Rally, Chris Ingram continua la sua rincorsa al titolo con la SKODA della Toksport WRT per succedere in patria a Vic Elford, Campione ERC nel 1967.

*Łukasz Habaj si è allenato prendendo parte al Partr – Sev.en Commodities Rally Vsetín, gara di Rallysprint ceca che gli è servita per riprendere confidenza con l'asfalto dopo il Cyprus Rally.

*Alexey Lukyanuk ha invece lavorato con la Saintéloc come coach per Sean Johnston, che ha provato la Citroën C3 R5 in vista del suo debutto con quest'auto a Nyíregyháza.

*Norbert Herczig prima di salire sulla sua Volkswagen ha invece chiesto consigli a suo figlio Patric, che ha corso nel rallycross locale sul tracciato del Rabócsiring, dove si terrà la superspeciale serale d'apertura.

*Filip Mareš sfrutterà il premio del promoter Eurosport Events per aver vinto il titolo 2019 in ERC1 Junior Championship**. Il ceco condurrà la ŠKODA Fabia R5 Evo della Kresta Racing affiancato da Jan Hloušek, che recentemente ha navigato sulla ŠKODA ufficiale Jan Kopecký al Rally GB e in Spagna nel WRC.

*András Hadik torna in azione al suo preferito Nyíregyháza Rally con una Ford Fiesta R5 della M-Sport.

*Ci si aspetta molto da Ferenz Vincze Jr, Campione nazionale 2019 con la Korda Racing e terzo al Nyíregyháza Rally 2018. Al debutto come lui nell'ERC anche Pál Lovász.

*Dopo aver preso i suoi primi punti al Cyprus Rally, Albert von Thurn und Taxis si è allenato al Rally Idrija in Slovenia.

*János Puskádi dopo 3 anni si rivede nell'ERC con una ŠKODA Fabia R5 Evo.

*Al Cyprus Rally anche Niki Mayr-Melnhof si è destreggiato bene e vuole ripetersi in Ungheria.

*Tibor Érdi Jr va invece a caccia dei suoi primi punti con la ŠKODA Fabia R5 per le strade di casa.

*Fra i 13 ungheresi al via, occhio a Róbert Bútor, vincitore del TAXI4 Veszprém Rallye in estate.

*L'irlandese Callum Devine rientra nell'ERC dopo il 2016 con la Hyundai i20 R5 della Hyundai Motorsport N.

*Frigyes Turán arrivò secondo nell'evento del 2018 e non sarà da sottovalutare con la sua ŠKODA Fabia R5.

*Presente pure Simone Tempestini, Campione rumeno al TESS Rally Bresov grazie a 5 vittorie su 6 gare con la Hyundai i20 R5.

*Paulo Nobre (Palmeirinha Rally) completa la sua stagione nell'ERC con un altro viaggio dal Brasile.

*Andrea Nucita e Dariusz Poloński si giocheranno la vittoria in Abarth Rally Cup che vale 30.000€, oltre a quella in ERC2 dove il titolo è già stato assegnato a Juan Carlos Alonso.

*L'ungherese Mátyás Nagy è un altro protagonista dell'ERC2, dopo che alcuni problemi alla sua auto gli negarono la partecipazione al Barum Czech Rally Zlín.

*Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) può invece piazzarsi secondo in classifica ERC3 con la sua Ford Fiesta R2T.

*In Toksport WRT schierano Orhan Avcioglu e Marijan Griebel per poter vincere il titolo Team del FIA European Rally Championship.

*Miklós Csomós rientra in ERC3 dopo l'ottavo posto del Barum Czech Rally Zlín. Debutto in categoria per Eugen Caragui.

*Nabila Tejpar ed Ekaterina Stratieva si giocheranno l'ERC Ladies’ Trophy, che la bulgara conquistò nel 2014 e nel 2015, mentre oggi proverà a ripetersi con la 208 del Saintéloc Junior Team.



Abarth Rally Cup: Nucita vs Poloński

In Ungheria si assegna il titolo con Andrea Nucita e Dariusz Poloński divisi da 8 punti con le loro Abarth 124 Rally. Entrambi non hanno mai corso il Rally Hungary e hanno davanti un premio di 30.000€.



Occhio a: Ferenc Vincze Jr

Nel 2018 al Nyíregyháza Rally si piazzò terzo e il 28enne oggi è Campione dopo una stagione bellissima con la ŠKODA Fabia R5 della Korda Racing, con cui ha centrato il podio a Pécs nel Mecsek Rallye.



Come seguirlo

In TV e online: Diretta della Cerimonia d'Apertura, PS4, PS5, PS10, PS12 e arrivo della PS14 su Facebook. Highlights su Eurosport, Eurosport Player. Video su YouTube. ERC All Access su Eurosport il 12 novembre. Highlights in tutto il mondo e su M4 Sports in Ungheria.

Video, news e live timing su FIAERC.com

ERC Radio: diretta di tutte le PS e dal service park, disponibile su FIAERC.com e su ERC App.

Social media: Facebook, Instagram, Twitter.

News: mandare una mail a media@fiaerc.com



La TOP5:

1: Oltre che per l'ultima gara del FIA European Rally Championship, Nyíregyháza è famosa per il suo zoo, con oltre 500 specie e più di 5000 animali in 30 ettari.

2: Molti piloti del FIA European Rally Championship sono ungheresi. Citiamo i Campioni ERC2 Tibor Érdi Jr e Dávid Botka, più il protagonista dell'ERC3 Junior Kristóf Klausz e Norbert Herczig.

3: Herczig (MOL Racing Team) si è laureato Campione in patria per 4 volte con tre titoli consecutivi tra 2015 e 2017.

4: Il promoter Eurosport Events ha un legame con l'Ungheria anche dai tempi del FIA World Touring Car Championship, ora WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

5: Era dal Rallye International du Valais del 2015 che non si assegnava il titolo ERC su asfalto.



PROGRAMMA

Partenza: 18;05, venerdì 8 novembre, podio nel centro di Nyíregyháza

Arrivo: 18;37, domenica 10 novembre, podio nel centro di Nyíregyháza

Quartier Generale: Continental Arena, Nyíregyháza

PS: 14

Distanza: 211,52km

Fondo: asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 0 (novità del 2019)



Prove Libere: 7;30-9;30, venerdì 8 novembre, Napkor (3,9km)

Qualifying Stage: 9;45, venerdì 8 novembre, Napkor (3,9km)

Shakedown: 10;45-13;20, venerdì 8 novembre, Napkor (3,9km)

Selezione ordine di partenza: 15;00, venerdì 8 novembre, podio nel centro di Nyíregyháza

Sessione autografi (TBC): 17;30-18;00, venerdì 8 novembre, podio nel centro di Nyíregyháza

Ceremonial start: 18h05, venerdì 8 novembre, podio nel centro di Nyíregyháza

Finishing podium: 18h37, Sunday 10 November, podio nel centro di Nyíregyháza

Informazioni (itinerario, entry list e mappe): https://www.fiaerc.com/event/rally-hungary-2019/

Classifiche: https://www.fiaerc.com/standings/



**Soggetto a conferma FIA. Ogni dettaglio e orario può essere soggetto a cambiamenti.

