Dopo l'incidente delle prove libere, Pedro Antunes è riuscito a prendere il via del PZM 76th Rally Poland grazie alla generosità di team e fan del FIA European Rally Championship.

Il pilota del FPAK Team Portugal ERC, che compete in FIA ERC3 Junior Championship, si era capottato distruggendo la carrozzeria della sua Peugeot 208 R2 venerdì mattina, ma le squadre rivali gli hanno dato una mano coi ricambi e il portoghese è tornato in azione.



"Alcuni li avevamo sul camion, altri ce li hanno forniti i team rivali e il cofano ce lo ha dato un ragazzo polacco prendendolo da una macchina stradale! - racconta Antunes - La macchina non va come vorrei e sono piuttosto attardato, ma sto provando a spingere e lottare come posso. I tempi però non sono buoni, forse perché non sono abituato a strade così strette e veloci, seppur in Lettonia sia andato bene. Non so, vedrò".



Antunes è decimo in ERC3 Junior a 2"9 da Erik Cais (ACCR Czech Rally Team).

The post Antunes aiutato dai rivali e da un fan coi ricambi appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.