Antunes porta a termine il Rally di Roma Capitale

Pedro Antunes e Paulo Lopes hanno messo in pratica le loro conoscenze tecniche al Rally di Roma Capitale.

L'equipaggio del FPAK Portugal Team ERC è tornato in azione con il Rally 2 dopo che un sasso aveva danneggiato una sospensione della loro Peugeot 208 R2 nella Tappa 1 e nonostante un guasto meccanico sono comunque riusciti a vincere anche una PS in FIA ERC3 Junior.



“La Tappa 1 è andata male, nella PS1 ho preso un sasso in traiettoria dopo una curva a destra, non sono riuscito ad evitarlo e si è danneggiato il braccetto che collega lo sterzo alle ruote. Anche il radiatore si è rotto, ma siamo comunque riusciti a ripartire domenica, ma come se non bastasse nella PS14 si sono spaccate la cinghia dell'alternatore e la pompa dell'acqua. Ci siamo dovuti fermare per sostituire i pezzi, anche perché le temperature salivano pericolosamente. Non è stato bello, ma ormai avevamo perso tanto tempo sabato. Sono abituato a queste cose, pensavamo di poter essere da Top3, ma purtroppo quando succede tutto nel primo giorno i piani saltano. Nella Tappa 2 ho provato a prendere confidenza senza spingere più di tanto, nel pomeriggio le cose stavano andando bene fino ai problemi. E' stato un bel rally, comunque, e un'altra grande esperienza".

