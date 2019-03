Pedro Antunes ha terminato quarto in FIA ERC3 Junior Championship all'Azores Rallye seppur sia stato veloce per tutti e tre i giorni.

Il pilota del FPAK Portugal Team ERC era stato anche in testa, poi è scivolato indietro per un testacoda e nella PS12 ha danneggiato una sospensione della sua Peugeot 208 R2.



“Dopo gli errori commessi è bello riuscire ad arrivare alla fine, in generale non è stato un brutto rally. Sarebbe sicuramente potuto andare meglio, ma lavoriamo sempre per crescere. Nella PS4 ho sbagliato la frenata più secca e mi sono girato perdendo tempo. Nel pomeriggio è andata meglio e sono riuscito a spingere come volevo. Ci siamo fermati nella PS11, mentre nella PS12 ho perso il posteriore toccando un muretto che mi ha rotto la sospensione. L'auto era diventata inguidabile. Mi aspettavo di fare meglio, ma in condizioni così dure tutto sommato è andata anche bene".

The post Antunes: “Poteva andare meglio” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.