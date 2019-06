Antunes pronto a partire dopo il botto

Pedro Antunes sarà al via del PZM 76th Rally Poland dopo che i suoi meccanici hanno sistemato la Peugeot danneggiata nelle libere di stamattina.

Il pilota del FPAK Portugal Team ERC si è capottato in una curva a destra diverse volte e aveva saltato la Qualifying Stage.



“Ala prima frenata forte siamo scivolati larghi, la macchina non ha toccato nulla e non so esattamente cosa sia successo - ha detto il portoghese - Non ero velocissimo, sta di fatto che una ruota di destra si è impuntata e abbiamo iniziato a capottarci. Fortunatamente si è danneggiata solo la carrozzeria, non la meccanica".

