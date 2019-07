Antunes si salva con un quinto posto

Pedro Antunes ha centrato il quinto posto in FIA ERC3 Junior al PZM 76th Rally Poland in quello che è stato un weekend molto difficile.

Il pilota del FPAK Portugal Team ERC è tornato al volante della sua Peugeot dopo aver guidato la Ford Fiesta in Lettonia, ma un incidente nelle Libere e problemi ad un sensore hanno reso tutto più difficile.



“Non è stato il nostro miglior rally per via dei problemi, ma mi sono divertito. Dopo l'incidente delle Libere 2 la macchina non chiudeva bene le portiere ed entrava la polvere. E' stato difficile guidare così, l'auto non andava dritta e in frenata tirava a sinistra. Siamo stati aiutati coi ricambi da altri team e da un privato che ci ha dato il cofano! Nella Tappa 2 c'è stato qualche altro problemino, il cambio tagliava le marce senza che lo toccassi. Comunque sono felice e il quinto posto non è male dopo tutto".

