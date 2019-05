Pedro Antunes ha ottenuto il suo miglior risultato in ERC3 Junior chiudendo terzo al Rally Islas Canarias.

Il pilota del FPAK Portugal Team ERC si aspettava una sfida tosta, ma non così tanto come quella di Gran Canaria.



“Ci portiamo a casa molte cose positive di questo rally, abbiamo avuto alcune difficoltà, ma il terzo posto ci tiene in una buona posizione per il campionato - ha dichiarato il portoghese - Abbiamo potuto imparare tantissimo, è per questo che siamo qui nell'ERC. Sapevamo che avremmo sofferto, probabilmente non così tanto però. E' stata dura perché queste prove sono particolari e non si poteva trovare il giusto ritmo fin da subito. Dopo abbiamo cambiato alcune cose, anche il mio stile, e con un approccio più tranquillo e rilassato tutto è andato meglio".

The post Antunes sul podio dell’ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.