Aperte le iscrizioni online coi nuovi pacchetti per l’ERC Junior

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni online per la stagione 2020 del FIA ERC1 Junior ed FIA ERC3 Junior, con il promoter Eurosport Events che ha confermato i pacchetti per i giovani.

Dal 28 febbraio ci si può registrare tramite il portale dedicato, che darà informazioni e link al sito FIA per tutti coloro che vogliono prendere parte alla serie, capendo in quale delle due categorie ci si può iscrivere.



Ecco il link:https://www.fiaerc.com/erc-junior-entry-form/



I pacchetti per la stagione 2020 saranno i seguenti.



ERC1 Junior: il vincitore riceverà €100.000 per correre le ultime due gare del FIA European Rally Championship 2020, ovvero Cyprus Rally (9-11 ottobre) e Rally Hungary (6-8 novembre) con una macchina Rally2 di un team a scelta. I €100.000 possono essere suddivisi equamente nelle gare che non sono comprese nei propri programmi ERC1 Junior, dando così modo al pilota di lottare eventualmente anche per la classifica assoluta. Tutti i termini e le condizioni sono scritte nel portale.



ERC3 Junior: il vincitore riceverà €100.000 per correre con la ŠKODA Fabia Rally2 gommata Pirelli della Motorsport Italia due gare del 2021 in FIA ERC1 Junior Championship. Le gare verranno scelte da Eurosport Events e Motorsport Italia con il vincitore. E' inclusa anche una sessione di test. Tutti i termini e le condizioni sono scritte nel portale.



Tante nazionalità rappresentate

Anche se le iscrizioni sono partite oggi, diversi piloti hanno già aderito alla stagione 2020. Fra questi citiamo Erik Cais (Repubblica Ceca), Callum Devine (Irlanda), Dominik Dinkel (Germania), Nikolai Landa (Austria), Javier Pardo (Spagna) e Dennis Rådström (Svezia), mentre altri si aggiungeranno prima dell'Azores Rallye del 26-28 marzo.



Storia e orgoglio

L'ERC Junior è sempre stata una piattaforma per i piloti che vogliono passare dalle serie nazionali ad una internazionale di livello. Fra questi citiamo:



Fabio Andolfi: ERC Junior 2014 > WRC Junior 2020

Emil Bergvist: Campione ERC Junior 2015 > Campione WRC Junior 2018

Marijan Griebel: Campione ERC Junior 2016 > Campione ERC1 Junior 2017 > WRC Junior 2018, Campione tedesco 2018

Nikolay Gryazin: Campione ERC1 Junior 2018 > Hyundai Motorsport WRC2 2020

Jari Huttunen: Vice-Campione ERC3 Junior 2017 > WRC3 2020

Chris Ingram: Campione ERC3 Junior 2017 > Vice-Campione ERC1 Junior 2018 > Campione ERC 2019

Tom Kristensson: Vice-Campione ERC3 Junior 2017 > WRC Junior 2020

Stéphane Lefebvre: Campione ERC Junior 2014 > Citroën WRC2 2018

Filip Mareš: Terzo ERC3 Junior 2017 > Campione ERC1 Junior 2019 > WRC3 2020

Mārtiņš Sesks: Campione ERC3 Junior 2018 > ERC1 Junior 2019



L'ERC Junior

Fondato nel 2014 dal promoter Eurosport Events e FIA, l'ERC Junior è una piattaforma per i piloti che vogliono passare dalle serie nazionali ad una internazionale di livello. Dal 2017 è stato diviso in due, con ERC1 Junior per gli Under27 armati di Rally2 ed ERC3 Junior per gli Under28 con le Rally4 e Rally5 gommate Pirelli.



Calendario 2020



Round 1: Azores Rallye (terra), 26-28 marzo

Round 2: Rally Islas Canarias (asfalto), 7-9 maggio

Round 3: Rally Liepāja (Lettonia, terra), 29-31 maggio

Round 4: 77th Rally Poland (terra), 26-28 giugno

Round 5: Rally di Roma Capitale (asfalto), 24-26 luglio

Round 6: Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 28-30 agosto



Aperte anche le iscrizioni per ERC1, ERC2 ed ERC3.



Cliccate quiper le informazioni.

The post Aperte le iscrizioni online coi nuovi pacchetti per l’ERC Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.