Aperte le iscrizioni per il Rally Islas Canarias

Le iscrizioni per il Rally Islas Canarias, round due del FIA European Rally Championship 2020 e gara d'apertura della Abarth Rally Cup**, sono aperte

Si corre a Gran Canaria il weekend del 7-9 maggio la 44a edizione della gara asfaltata, che con i nuovi regolamenti imposti dalla FIA si dovrà svolgere su quattro giorni, per cui il programma sarà intensissimo.



Ci saranno i test ufficiali di lunedì e martedì, poi due giornate per le ricognizioni, terminando giovedì 7 mattina.



Le Prove Libere sono previste per le 12;15 locali, seguite dalla Qualifying Stage alle 15;00 e dalla cerimonia di inizio alle 20;30.



Venerdì si corre per 99,69km e sabato per 102,24km.



Gli organizzatori di Club Deportivo Todo Sport hanno istituito premi per i piloti locali che verranno resi noti più avanti, dato che oltre l'ERC, in azione vedremo anche i protagonisti dei campionati di Canarie, Supercopa e asfalto Spagnola.



Le iscrizioni possono pervenire fino al 22 aprile: cliccate quiper compilare il modulo.



**Soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Mondiale FIA

