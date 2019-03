Aperte le iscrizioni per l’Abarth Rally Cup

Sono stati pubblicati i regolamenti per l'Abarth Rally Cup, che in questa stagione si corre assieme al FIA European Rally Championship a partire dal Rally Islas Canarias di maggio.

Il monomarca delle Abarth 124 Rally si svolge in 6 round condivisi con l'ERC rientrando nelle auto ERC2.



All'interno della classifica ERC2 ci sarà una classifica dedicata alle vetture iscritte all'Abarth Rally Cup 2019 con un ricco montepremi per i primi quattro classificati di ciascuna gara: al primo classificato 12.000 euro, 10.000€ al secondo, 8.000€ al terzo e 4.000 € più 4 pneumatici Pirelli da competizione al quarto.



Al vincitore dell'Abarth Rally Cup 2019 a fine stagione andrà un premio di 30.000 €.



Inoltre il brand dello Scorpione supporterà i team privati sui campi di gara con un'area hospitality e con il servizio ricambi nel parco assistenza a disposizione dei partecipanti. A questo è abbinato il supporto tecnico, con la presenza di ingegneri e tecnici in grado di supportare gli equipaggi dell'Abarth Rally Cup 2019.



L'iscrizione all'Abarth Rally Cup costa 3.000 euro (IVA esclusa) per tutte e sei le gare e comprende anche un set completo di abbigliamento sia per la gara si per il tempo libero.

È possibile iscriversi anche ai singoli eventi al costo di 650 euro (IVA esclusa) ciascuno.

Protagonista assoluta l'Abarth 124 rally, che nella sua seconda stagione di gare, si è affermata come la regina della classe R-GT registrando nel suo palmares oltre 40 successi di classe in 12 campionati nazionali, la vittoria dell'Europeo R-GT e della FIA R-GT Cup.



L'Abarth 124 rally 2019 è stata profondamente rinnovata in molte aree con l'obiettivo di ridurre il tempo di percorrenza per chilometro di prova speciale. Un obiettivo raggiunto dagli ingegneri Abarth grazie a interventi mirati che hanno interessato i principali organi meccanici, agendo anche sull'elettronica di motore, trasmissione-cambio e assetto.



Il regolamento completo e i moduli di iscrizione all'Abarth Rally Cup sono disponibili cliccando qui:https://www.abarth.it/racing/abarth-rally-cup-2019

