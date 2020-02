Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione dell’Abarth Rally Cup* che si disputa con l’Abarth 124 rally nell’ambito del Campionato Europeo ERC.

Il montepremi complessivo è di 210.000 Euro per i 6 prestigiosi appuntamenti scelti nell'ambito del calendario del FIA-ERC 2020:



Rally Islas Canarias (Spagna), 7-9 maggio, asfalto;

Rally Liepāja (Lettonia), 29-31 maggio, terra;

Rally Poland (Polonia), 26-28 giugno, terra;

Rally di Roma Capitale (Italia), 24-26 luglio, asfalto;

Barum Czech Rally Zlín (Repubblica Ceca), 28-30 agosto, asfalto;

Rally Hungary (Ungheria), 6-8 novembre, asfalto.



Il brand dello Scorpione, inoltre, supporterà i team privati sui campi di gara con il servizio ricambi nel parco assistenza, con la presenza di ingegneri e tecnici e anche con la struttura Hospitality Abarth.



All six rounds count, while Abarth Rally Cup competitors will be eligible for the ERC2 production category.



I €210.000 verranno suddivisi secondo il seguente schema



Prima posizione: €12.000

Seconda: €10.000

Terza: €8.000



Il vincitore del titolo riceverà altri €30.000.



Il regolamento sportivo dell'Abarth Rally Cup e FIA ERC, soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Mondiale FIA, è disponibilecliccando qui.

The post Aperte le iscrizioni per l’Abarth Rally Cup appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.