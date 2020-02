Aperte le iscrizioni per l’Azores Rallye

La stagione 2020 del FIA European Rally Championship si aprirà con l'Azores Rallye, per il quale sono aperte le iscrizioni.

Gli equipaggi hanno tempo fino al 10 marzo per mandare la propria adesione all'evento di São Miguel previsto per il 26-28 marzo nell'isola dell'arcipelago al centro dell'Atlantico.



Per le iscrizioni:https://registrations.fia.com/rally



Cliccate quiper le supplementary regulations.

